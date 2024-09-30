У США помер знаменитий співак та актор Кріс Крістофферсон, володар премій «Греммі» та «Золотий глобус»

Йдуть із життя кінозірки світової величини. Днями не стало 89-річної англійської актриси Меггі Сміт, відомої за фільмами про Гаррі Поттера та абатство Даунтон, а наразі повідомляється про смерть американського кантрі-співака та актора Кріса Крістофферсона, відзначеного преміями «Греммі» та «Золотий глобус», якому було 88 років.

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«З важким серцем повідомляємо новину про те, що наш чоловік, батько та дідусь Кріс Крістофферсон мирно помер у суботу, 28 вересня, вдома на Гаваях, — цитує ВВС заяву родини актора. — Дякуємо за те, що любили його всі ці роки, і коли ви бачите веселку, знайте, що вона посміхається нам усім».

Крістоферсон народився у Техасі 22 червня 1936 року. У 1968 році він зацікавився творчістю Боба Ділана та почав писати пісні для таких виконавців, як Джеррі Лі Льюїс, Джонні Кеш і Дженіс Джоплін (її найвідоміший хіт Me and Bobby McGee). 1971 року на хвилі бардівського руху в США записав перший сольний альбом, а у своїх пізніх піснях перейшов на суспільно значущі теми.

Знімався, як актор, у кіно: найвідоміші фільми — «Аліса тут більше не живе» (1974) з Еллен Берстін, «Зірка народилася» (1976) з Барброю Стрейзанд та «Конвой» (1978) з Елі Макгроу. Знімався у фантастичних картинах («Тисячоліття», «Блейд», «Планета мавп»).

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За роль у фільмі «Зірка народилася» він отримав «Золотий глобус». Музикант також став володарем трьох статуеток «Греммі» — у 1972, 1974 та 1975 роках, а 2004 року став членом Залу слави кантрі-музики.

У Кріса Крістофферсона залишилися дружина Ліза, вісім дітей та семеро онуків.

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Нагадаємо, що 18 серпня на 89-му році життя помер відомий французький актор Ален Делон. За місяць до цього його дочка показала фотографії тяжкохворого батька — у актора діагностували рак та хворобу Альцгеймера.

Фото з Вікіпедії

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