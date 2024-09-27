Померла зірка «Пригод Гаррі Поттера» та «Абатства Даунтон»

10 вересня померла 86-річна російська акторка Марина Поліцеймако. А сьогодні, 27 вересня, пішла у засвіти актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера та абатство Даунтон.

Сміт було 89 років.

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Про це пише Бі-бі-сі з посиланням на родичів зірки.

«Вона мирно померла в лікарні рано-вранці в п'ятницю 27 вересня. Вона провела останній день життя з друзями та родиною. У неї залишилося двоє синів та п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі», — цитує видання заяву рідних.

Маргарет Наталі Сміт — англійська актриса. Дворазовий лауреат премії «Оскар», семиразовий лауреат премії BAFTA, триразова володарка премії «Золотий глобус», чотириразовий лауреат «Еммі», п'ятиразова володарка премії Гільдії кіноакторів США.

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Свій перший «Оскар» Сміт отримала у 1969 році за бездоганне виконання головної ролі у фільмі «Розквіт міс Джін Броуді».

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Без Мінерви МакГонаголл у блискучому виконанні Меггі Сміт вже неможливо уявити пригоди знаменитого Гаррі Поттера. Актриса знялася у всіх частинах фільму про хлопчика-чарівника.

Також вона грала в серіалі «Абатство Даунтон».

У 1990 році Сміт нагородили званням Дами-комондора ордена Британської імперії.

Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні стало відомо про смерть американського борця греко-римського стилю Алана Вера. Він помер у 33 роки від серцевого нападу.

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