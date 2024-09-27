40.95 / 41.51 45.81 / 46.46
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

Померла зірка «Пригод Гаррі Поттера» та «Абатства Даунтон»

17:03 27 вересня 2024
Меггі Сміт

10 вересня померла 86-річна російська акторка Марина Поліцеймако. А сьогодні, 27 вересня, пішла у засвіти актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера та абатство Даунтон.
Сміт було 89 років.

Про це пише Бі-бі-сі з посиланням на родичів зірки.

«Вона мирно померла в лікарні рано-вранці в п'ятницю 27 вересня. Вона провела останній день життя з друзями та родиною. У неї залишилося двоє синів та п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі», — цитує видання заяву рідних.

Маргарет Наталі Сміт — англійська актриса. Дворазовий лауреат премії «Оскар», семиразовий лауреат премії BAFTA, триразова володарка премії «Золотий глобус», чотириразовий лауреат «Еммі», п'ятиразова володарка премії Гільдії кіноакторів США.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Свій перший «Оскар» Сміт отримала у 1969 році за бездоганне виконання головної ролі у фільмі «Розквіт міс Джін Броуді».

РЕКЛАМА

Без Мінерви МакГонаголл у блискучому виконанні Меггі Сміт вже неможливо уявити пригоди знаменитого Гаррі Поттера. Актриса знялася у всіх частинах фільму про хлопчика-чарівника.

Також вона грала в серіалі «Абатство Даунтон».

У 1990 році Сміт нагородили званням Дами-комондора ордена Британської імперії.

Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні стало відомо про смерть американського борця греко-римського стилю Алана Вера. Він помер у 33 роки від серцевого нападу.

139

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

Астрологічний годинник

Пощастить у сфері фінансів: хто із знаків Зодіаку розбагатіє у жовтні

яблучний пиріг

Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука

знахідка археологів у Києво-Печерській лаврі

Її ховали від грабіжників за двома парканами: в Києво-Печерській лаврі завершились археологічні розкопки унікальної пам’ятки, якій 1000 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту