Незаконно вилучили військовий квиток: адвокат пояснив, як захистити свої права

Через те, що в країні триває воєнний стан, військовозобов’язані чоловіки повинні носити з собою військово-обліковий документ. Але інколи трапляються випадки, коли представники ТЦК намагаються вилучати документ, у зв’язку з чим українці задаються питанням, а чи законно це. Як пояснює адвокат Ростислав Кравець, ТЦК не мають законних підстав для вилучення військових квитків.

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«Адже цей документ підтверджує статус призовника чи військовозобов’язаного. У разі вилучення квитка працівники ТЦК повинні надати тимчасове посвідчення, поки документ не повернуть. Іноді співробітники ТЦК вилучають військово-облікові документи для того, щоб змусити людину з’явитися до центру комплектування. Відсутність військового квитка може створити для громадянина правові проблеми, і цей інструмент може використовуватися для тиску на військовозобов’язаних».

Якщо ж ваш військовий квиток вилучили, Кравець радить вимагати письмове підтвердження, щоб уникнути штрафу за втрату документа (від 510 до 850 грн).

«Якщо відмовляються видати тимчасове посвідчення або не пояснюють причину вилучення, слід звертатися до вищих інстанцій, таких як керівництво ТЦК, Міністерство оборони або Державне бюро розслідувань».

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Раніше у «ФАКТАХ» повідомляли, чому ТЦК та СП почали працювати цілодобово.

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