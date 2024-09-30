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Шоу-бізнес

«Захворіли всі»: популярний танцюрист вразив зізнанням

18:32 30 вересня 2024
Євген Кот та Наталія Татаринцева з донькою

Відомий танцюрист та хореограф Євген Кот, який нещодавно вперше став батьком, розказав, що вся його сімʼя зараз хворіє. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі. Першим захворів сам Євген, зізнавшись, що інфекційне захворювання проходить дуже складно. Його дружина Наталя з маленькою донькою Лелею вирішили на деякий час ізолюватися у заміському комплексі, але так і не змогли вберегтися і також захворіли.

— Тепер ми всі разом, — повідомив Євген, викладаючи відео з донькою та Наталею з дому. - Захворіли всі.

Євген показав, як піклується про своїх дівчат та готує вечерю. Також хореограф виклав відео, на якому укладає спати маленьку Лелю під свою улюблену композицію.

«Татко співає колискову своїй принцесі», — підписав відео Євген.

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Кот подякував всім, хто підтримує зараз його родину та надсилає маленьки подарунки.

Нагадаємо, що відомий телеведучий Володимир Остапчук очікує на народження сина .

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