Агентство оборонних закупівель хочуть ліквідувати: чому це може погіршити ситуацію з оборонними закупівлями

Влітку 2022 року в Україні було створено Агентство оборонних закупівель, яке зайнялося купівлею зброї для української армії. І ось через трохи більше ніж 2 роки його вирішили закрити, формально об'єднавши з Державним оператором тилу. І це в умовах важкої ситуації із забезпеченістю ЗСУ боєприпасами.

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Про це у своєму інтерв'ю «Лівому берегу» повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, такий підхід повністю відповідає стандартам НАТО, за якими все постачання має бути об'єднано в одній структурі.

Водночас низка активістів засумнівалися в ефективності та доцільності такого рішення. Ба більше — запідозрили повернення до старих корупційних схем. Так, як пише екснардеп, а нині боєць ЗСУ Ігор Луценко, Агентство взяло на себе закупівлі зброї та боєприпасів за прямими контрактами, без посередників. Раніше на частку останніх припадало до 70% укладених Агентством оборонних закупівель контрактів, тепер 18%. Але головне — 60% закупівель відбувається на внутрішньому ринку, що сильно вдарило по позиціях спецімпортерів, які раніше завозили зброю з-за кордону і продавали її за завищеними цінами.

Хто раніше контролював спецімпортерів? Мабуть, ті самі люди, які саботували вітчизняне виробництво снарядів, мін, патронів тощо. Бо завозити з-за кордону було простіше і заробляти простіше.

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«І, звичайно, терпіти такий наступ на позиції своїх годівниць вони не хочуть. Мотивують нібито стандартами НАТО, але це пряма брехня — натовські представники тут навпаки, виступають за посилення Агентства», — підкреслює Ігор Луценко.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко підкреслює, що Агентство оборонних закупівель дуже сильно ламає мікрофлору ринку зброї, а ринок не збирається віддавати свої надприбутки. Лише один нікчемний договір Львівського арсеналу дозволив за пару транзакцій вивести мільйони євро в кеш.

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«Просто вийти з гри тут ніхто не бажає. Тут усі хочуть хоч пару центів з патрона і далі в геометричній прогресії. А якщо влаштуватися ніяк, то виникає бажання трохи переставити ліжка. „Ну, дайте хоч на безпілотниках заробити“. „А ні? Ну, тоді давайте все міняти. Це буде одне ліжко“. І не потрібно це прикривати НАТО. Бо дійсно наші партнери з нас нічого особливо три роки і не вимагають», — стверджує Тетяна Ніколаєнко.

Як писали «Факти», Державний оператор тилу з яким хочуть об'єднати Агентство оборонних закупівель, раз у раз потрапляє у скандали через дивні закупівлі.

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