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«Найкрутіше відео»: Віталій Козловський незвично звернувся до мережі

19:15 1 жовтня 2024
співак та військовий Віталій Козловський з побратимами з 22 окремої механізованої бригади

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно вперше показав обличчя свого сина, звернувся до мережі по допомогу. На своїй сторінці у соціальній мережі Віталій опублікував відеоролик, у якому разом з побратимами з 22 окремої механізованої бригади відкрив збір на життєво необхідні речі. Відео, яке Козловський записував прямо з частини, вразило шанувальників артиста. Багато хто зауважив, що це один з найкращих закликів до збору.

«Навесні мене перевели до 22 окремої механізованої бригади, — підписав відео Віталій. — Це сильна бойова бригада: бої за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр. А ще на її плечах дуже ризикована і складна операція — бригада стала однією з перших, хто увійшов у Курськ. Багато роботи, багато потреб».

Козловський повідомив, що перед ним поставили два завдання: забезпечити бригаду усім необхідним для виконання бойових доручень та патронат — закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів.

«Моя публічність — це наразі мій інструмент, — написав артист. — Сьогодні, у День захисників і захисниць, відкриваю збір на 1 мільйон на FPV дрони для 22 ОМБ. Ці дрони — життя наших пацанів!»

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Дописувачі приєдналися до збору та подякували воїнам.

«Дякую за твою працю, дякую за захист та невимовно добре серце!» — написали у коментарях.

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«Найкраща подяка та подарунки сьогодні то донати, — висловилися підписники. — Хлопці та дівчата зі святом».

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«Це найкрутіше відео збору», — вважають підписники.

Раніше популярний співак проникливо звернувся до захисниць України.

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