«Найбільша радість та гордість»: Віталій Козловський у новому кліпі вперше показав обличчя семимісячного сина (відео)
Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно став батьком, опублікував відео зі своїм маленьким сином.
«ВПЕРШЕ ПОКАЗУЮ ОБЛИЧЧЯ СВОГО СИНОЧКА! Я хотів, щоб цей кліп вийшов на півріччя сина. Але через переведення по службі і від"їзд, я не міг закінчити роботу вчасно. Тому довелося відкласти. Сьогодні Оскару виповнюється 7 місяців і саме цю дату символічно я обрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма. Цей кліп став подарунком для моєї родини від режисера Макса Сало та продюсера Віталія Денчука. Я безмежно вдячний @vitalikdenchuk, @max.salo.steadicam і всім, хто був дотичний до цієї роботи. Це не просто кліп, який виходить, має коротке життя і йде в архіви. Це те, що назавжди! Коли Оскар буде дорослим, коли у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам’ятати, який він був маленький, якими були ми поряд з ним, скільки тепла і любові було навколо», — написав він в Instagram.
Фоловери співака в захваті від відео та бажають співаку та його дитині всього найкращого.
Як писали «ФАКТИ», раніше Віталій Козловський розповів, яким було його весілля та показав фото малюка.15
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