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«Викликають захоплення»: популярний співак проникливо заспівав для захисниць України

10:40 1 жовтня 2024
Співак та композитор Павло Табаков

Напередодні Дня Захисників та Захисниць України популярний співак та композитор Павло Табаков випустив нову пісню та кліп «Та, що біжить по лезу». Переможець телепроектів «Шанс» і «Голос країни» присвятив пісню українським жінкам-воїнам, які поруч із чоловіками боронять Україну.

«Де б я не виступав — у військових частинах, лікарнях, бізнес-компаніях, для рятувальників чи вчителів, — всюди зустрічаю дівчат і жінок, які викликають захоплення, — розповів, презентуючи пісню Павло. — Дехто з них уже став справжніми легендами. Моя нова пісня — про кожну із таких українок. І про снайперку, яка, перебуваючи на реабілітації після ампутації кінцівок, шукає можливість повернутися до побратимів на фронт. І про 23-річну дівчину, яка вже третій рік не просто воює, а керує підрозділом дронщиків. І про юну госпітальєрку, яка покинула престижну роботу на Волл-стріт та вступ у Гарвард — й стала на захист нашої землі. І про дівчат-натхненниць, які у реабілітаційних центрах на власному прикладі допомагають хлопцям знаходити сенси у житті після ампутацій».

На відео українки — як приборкувачки чотирьох стихій: повітря, вогню, землі і води.

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«Відверто кажучи, для мене здатною бігти по лезу є й наша країна — Україна, — сказав співак. — Ніжна і незалежна земля, яка століттями виборює собі волю, чим захоплює і вражає світ».

Раніше «ФАКТИ» писали, що фіналістка «Голосу країни» виходить заміж.

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