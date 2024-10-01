«Це незаконно»: мережа відреагувала на зізнання популярного співака

Популярний співак Макс Барських, який зізнався, як його змінила війна, звернувся до своїх шанувальників з філософськими роздумами. На своїй сторінці у соціальній мережі Макс виклав світлини з осіннього парку та написав, що саме у цю пору він починає будувати плани на майбутнє.

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«Осінь поступово обіймає місто, і ми розчиняємось в ній: багато думок, багато сумнівів… — поділився думками Макс. — Але це нормально! Саме в цей час приходять відповіді, які формують наступний рік».

Мережа відреагувала на відвертий допис артиста, помітив, що співак дуже гарно виглядає та йому личить посмішка.

«Это незаконно, быть таким красивым и харизматичным!» — написали у коментарях.

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«Приємно бачити тебе усміхненим», — помітили шанувальники.

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«Сумніви є завжди, але потрібно йти до своєї мети», — поділилися своїми думками дописувачі.

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Раніше популярний телеведучий не стримав свої почуття у мережі.

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