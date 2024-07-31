«Я абсолютно інша людина»: популярний співак зізнався, як його змінила війна

Популярний артист Макс Барських виступив на відкритті фестивалю Laima Rendezvous в Юрмалі. Під час свого візиту в Латвію співак також завітав до студії двох національних телеканалів та спілкуючись з журналістами розповів про життя України в умовах війни, рідний Херсон, цінність мови та зміну власних орієнтирів.

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«Кожного разу, коли дивлюсь новини з Херсону, моє серце крається, — зізнався Макс. — Багато моїх друзів поїхали з міста, я вивіз свою маму звідти. У мене залишилось кілька знайомих у Херсоні, з якими часом здзвонюсь. Вони розповідають, наскільки важка ситуація: постійні атаки, деякі місця знищені».

Співак повідомив, що одразу після перемоги України в війні виступить на головній площі рідного міста з масштабним концертом, вхід на який буде безкоштовним. Макс Барських зізнався, що війна його кардинально змінила.

«Я дуже пишаюся тим, що українець, — сказав артист. — Війна навчила мене багатьом речам — ніколи не брехати та довіряти собі, цінувати маленькі речі, любити родину, друзів. Цінності змінилися, я абсолютно інша людина, ніж яким був до початку повномасштабного вторгнення. Я побачив абсолютно інший бік життя. Побачив, наскільки українці сильні та сміливі».

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Всі інтерв’ю Макса Барських проходили англійською. В своєму спілкуванні музикант підкреслив, що, на жаль, питання мови часто недооцінюють, хоча воно має критичне значення.

«Мова — це національна ідентичність, — впевнений Барських. — Коли почалося повномасштабне вторгнення, я почав глибше цікавитися історією, і зрозумів, що таким був план росії з часів, коли Україна отримала свою незалежність. Росіяни завжди поширювали наратив, що якщо ти говориш російською, ти більш цивілізований, ніж якщо говориш українською. Я, коли перекладаю свої пісні, українською, розумію наскільки українська гарніша за російську, більш жива, емоційна. Тому мова варта того, щоб за неї воювати».

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Раніше Макс Барських розповів, як пережив масовану атаку в Ізраїлі.

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