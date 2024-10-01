Порошенко збагатився за місяць війни: лише за вересень став багатше більш ніж на мільярд

Лідер фракції «Європейська солідарність» нардеп Петро Порошенко лише за перший місяць осені збагатів на понад 1 мільярд гривень, йдеться у деклараціях політика на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з поданою звітностю, Петро Порошенко лише за вересень збільшив свої статки на понад 1 мільярд 132 мільйони 465 тисяч гривень. Основне джерело доходу — відсотки та дивіденди від цінних паперів.

У порівнянні з довоєнним часами статки Порошенка зросли кратно. Наприклад, за аналогічний період 2019 року Порошенко заробив в 125 разів менше — лише трохи більш як 8 млн грн. А за рік до війни, у вересні 2021, політик подав до НАЗК відомості про те, що взагалі не заробив ні копійки.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Порошенко нібито інвестував 156 мільйонів гривень, зібраних українцями для його фонду на підтримку ЗСУ, в облігації через свій банк, заробивши на цьому 50 мільйонів гривень неоподаткованого прибутку.

РЕКЛАМА

На фоні збору грошей з українців депутати Порошенка потрапили в гучний скандал. Зокрема лідер фракції «Євросолідарність» у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина були помічені на вечірці у січні 2024 року на Мальдівах у коштовностях на понад 10 млн грн. На Мальдіви вони полетіли замість відрядження на міжнародну конференцію з питань післявоєнної відбудови українських регіонів.

Також, згідно з аналітичним звітом YouControl, депутати від партії «Європейська солідарність», яких у парламенті всього 27 з 401, під час війни збагатилися більше, ніж усі інші депутати разом узяті.

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook