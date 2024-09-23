Вдягнуті на понад 10 млн грн: експерт назвав вартість коштовностей сім’ї депутата від фракції «ЄС», якого застали на Мальдівах

Ціна коштовностей, які вдягнули лідер фракції партії «ЄС» Порошенка у Дніпровській міськраді Каміль Примаков та його дружина на вечірку на Мальдівах сягає понад 10 млн грн. Про це повідомив експерт Валентин Гладких, коментуючи скандальне відео, на якому депутати партії мера Дніпра Філатова та «Євросолідарності» розважаються на лакшері-курорті на островах Індійського океану у січні 2024 року.

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«Поки його лідер Петро Олексійович розповідав на камери, як потужна команда „Євросолідарності“ тримає руку на пульсі подій, Каміль тримав на пульсі годинник Rolex Skydwelle ціною близько 25 тисяч євро. Його дружина була виряджена ще яскравіше. Оксана Примакова на вечірку одягнула три браслети: Сartier Love, Petit Modele, Pave», — написав Гладких.

За його словами, вартість коштовностей на депутатському подружжі сягає 10 млн грн.

«Вартість однієї бранзолетки становить 29 500 євро. Ще один браслет на 10 карат — вартістю близько 30 000 євро. На дружині обранця красувався годинник Ademar Piguet вартістю близько 66 000 євро. Інші коштовності погано помітно в темряві. Але з того що видно, судячи з цін на ювелірних сайтах, молода патріотична сім’я з „Євросолідарності“ була вдягнута мінімум на 210 000 євро. Тобто лише один депутат Порошенка з партнеркою вдягли брязкалець на 10 мільйонів гривень!» — підкреслив Гладких.

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Експерт наголосив, що депутати замість відрядження на міжнародну конференцію з питань післявоєнної відбудови українських регіонів, полетіли на відпочинок на Мальдіви.

«…Каміль полюбляє робочі поїздки, щоб „рятувати“ країну. І цього разу державник прямував в Європу на важливу конференцію з відновлення міст від російської агресії. Але якось так трапилось, що замість конференції з відновлення, „комсомолець“ Порошенка з дружиною та друзями-депутатами опинилися на Мальдівах», — зазначив Гладких.

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Як повідомляли ЗМІ, нардепи від «Європейської солідарності» влітку відпочивали за кордоном. Олексій Гончаренко відвідував футбольні матчі в Німеччині, звідки поїхав на пляжі Італії; Андрій Лопушанський поїхав на курорти Іспанії; Артур Герасимов виїхав до Іспанії, де в нього вілла.

Як відомо, фракція «Європейської солідарності» — найбагатша у парламенті. Депутати Порошенка збагатилися у війну більше, ніж всі інші депутати Верховної Ради разом. Так, 27 депутатів його фракції за два роки заробили у понад 2,2 раза більше, ніж 235 депутатів «Слуги народу». А доходи Петра Порошенка збільшились майже у 20 разів за два роки широкомасштабної війни.

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Лідер «Євросолідарності» увійшов у топ-3 найбагатших людей України.

Раніше повідомлялося, що «Європейська солідарність» Петра Порошенка провела оборудку, якою вивела з бюджету України на власний рахунок 35 мільйонів гривень.

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