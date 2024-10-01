Завдав збитків на 60 мільйонів доларів: ВАКС дав 10 років тюрми ексглаві зернової корпорації

У вівторок, 1 жовтня, Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі щодо зловживання службовим становищем. Суд визнав винуватим одного з колишніх керівників ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» (ДПЗКУ), дії якого завдали компанії збитків на суму понад 60 млн доларів.

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За інформацією НАБУ, посадовець обвинувачується у тому, що у 2014 році разом з іншими службовими особами реалізував схему, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередниць, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.

Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередниць, підконтрольних обвинуваченим.

Як повідомили детективи НАБУ, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію.

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В результаті ПАТ «ДПЗКУ» не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Компанія зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США.

За сукупністю злочинів суд призначив колишньому посадовцю покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис грн та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

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Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Окрім цього, судом частково задоволено позов ДПЗКУ до обвинуваченого на суму понад 45 млн грн.

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Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві судитимуть прокурора, який вилучив у бізнесмена 4 млн гривень, а потім зник.

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