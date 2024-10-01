41.02 / 41.55 45.77 / 46.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Неочікувана радість: британська принцеса знову стане мамою

19:45 1 жовтня 2024
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс, яка колись повинна була «замінити Кейт Міддлтон» та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці чекають на другу дитину.

Новину повідомив офіційний обліковий запис Букінгемського палацу в інстаграмі, привітавши подружжя з майбутнім поповненням у сім'ї.

«Його Королівська Величність вже поінформований, і всі неймовірно щасливі», — йдеться у повідомленні.

Для 36-річної Беатріс дитина стане другою, а для її 40-річного чоловіка — третьою: ще у 2011 році від колишньої дівчини у нього народився син Крістофер, який зараз живе з новою родиною батька, а у 2021 році у шлюбі з Беатріс народилася їх дочка Сієнна.

РЕКЛАМА

Принцеса Беатріс вийшла заміж за італійського аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці у 2020 році після двох років роману. Весілля мало відбутися ще в травні, але через пандемію коронавірусу його відклали на рік. Незабаром рішення було змінено, і церемонія одруження відбулася в липні того ж року, але весілля було непублічним і майже таємним.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що принцеса Беатріс була однією з тих, кого принц Гаррі запрошував на свій ювілей.

283

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

банківські картки

Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

Карти Таро

Стрільцям — «Королева кубків», Водоліям — «Зірка», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз на перше жовтня

Григорій Решетник

«Вже давно ненавидиш сусідів»: відомий телеведучий не стримав почуття

Дріжджі

Найкращий трюк з очищенням унітазу, про який майже ніхто не знає (секретна порада арабської бабусі Шахрезади)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту