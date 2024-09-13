Ювілей герцога Сассекського: як принц Гаррі скасував звану вечерю через Кейт Міддлтон

Принцу Гаррі 15 вересня виповнюється 40 років, і в цей день він отримає 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Герцог Сассекський святкуватиме ювілей з дружиною Меган Маркл, їхніми двома дітьми, Арчі та Лілібет, та деякими друзями. Це дуже відрізняється від того, яким було його життя 10 років тому, коли йому виповнилося 30, пише видання hindustantimes.

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Тоді герцог був ще чинним членом королівської сім'ї, неодруженим і ще не зустрічався з Меган. Його стосунки з братом, принцом Вільямом, і невісткою, Кейт Міддлтон, теж здавалися міцними, на відміну від нинішньої відстані між ними.

Напередодні його 30-річчя у 2014 році Вільям і Кейт, як повідомляється, планували звану вечерю для Гаррі в Кенсінгтонському палаці, де серед гостей мали бути члени сім'ї, такі як принцеси Беатріс, Євгенія та Зара Тіндолл, а також деякі з близьких друзів Гаррі. Однак святкування було скасовано в останню хвилину через те, що вагітна принцесою Шарлоттою Кейт страждала від сильної ранкової нудоти.

«Гаррі не сумнівався, що вечірку слід відкласти, навіть попри те, що 30 років — це важлива віха, — повідомило тоді джерело Mirror UK. — Кейт брала активну участь в організації вечірки для Гаррі. І коли вона захворіла, він вирішив, що буде неправильно продовжувати подію».

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Святкування відбулося в Кларенс-хаусі, а король Чарльз надіслав гостям шампанське.

Наближається 40-й день народження Гаррі, і вважається, що він святкуватиме його в колі близьких друзів, хоча Меган залишиться в Монтесіто з дітьми. Згідно з повідомленням People, друзі Гаррі приєднаються до нього під час подорожі за кордон, хоча точне місце залишається таємницею. Серед тих, хто, ймовірно, візьме участь у святкуванні, — давній друг Гаррі й партнер по грі в поло Начо Фігерас.

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За кілька днів до свого 40-річчя Гаррі сказав: «Найкращий подарунок, який мені коли-небудь дарували, — це, без сумніву, мої діти. Мені подобається спостерігати, як вони ростуть кожного дня, і мені подобається бути їхнім батьком».

Раніше повідомлялося, що Гаррі та Меган отримали запрошення відвідати Велику Британію на Різдво.

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