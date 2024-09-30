Де і коли дивитись онлайн «Шахтар» — «Аталанта»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч 2-го туру Ліги чемпіонів

У середу, 2 жовтня, донецький «Шахтар», який зіграв на старті внічию на полі «Болоньї» (0:0), проведе ще один матч Ліги чемпіонів проти суперника з Італії. У рамках 2-го туру підопічні Маріно Пушича зіграють на «Фельтінс Арені» у німецькому Гельзенкірхені з колишньою командою Руслана Малиновського «Аталантою».

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Перед очним протистоянням донеччани та підопічні Джан П'єро Гасперіні провели чергові поєдинки у своїх національних лігах. «Шахтар» у рамках 8-го туру УПЛ несподівано втратив очки на полі «Вереса» (1:1) і з 13 пунктами посідає у чемпіонаті України четверте місце. Своєю чергою, «Аталанта» у зустрічі серії А у більшості ледве врятувалася від поразки на полі «Болоньї» — 1:1 (Кастро, 46 — Самарджич, 90) та з сімома очками після шести турів йде на 12-му місці.

Відеоогляд матчу «Болонья» — «Аталанта» — 1:1

Зазначимо, що раніше український клуб та бергамаски перетиналися один з одним на груповій стадії Ліги чемпіонів-2019/2020. Тоді «Шахтар» обіграв «Аталанту» в гостях (2:1), але зазнав нищівної поразки у домашньому поєдинку (0:3).

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У майбутньому протистоянні букмекери вбачають фаворитом італійський клуб, який на старті ЛЧ зіграв удома внічию з лондонським «Арсеналом» (0:0). Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 4,80, на нічию — 4,00, на виграш «Аталанти» — 1,70.

У прямій трансляції на території України матч «Шахтар» — «Аталанта» дивіться (початок — о 19:45) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга чемпіонів. 2-й тур

2 жовтня (середа)

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«Шахтар» — «Аталанта» 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Поки що «Аталанта» та чемпіон України з одним очком ділять у турнірній таблиці 20−21-е місця.

«Шахтар» надалі зіграє в Лізі чемпіонів: 22 жовтня — з «Арсеналом» (в гостях), 6 листопада — з «Янг Бойз» (вдома), 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (в гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі півфінал чемпіонату світу з футзалу Україна — Бразилія.

Фото ФК «Шахтар»

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