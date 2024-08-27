«Динамо» дало бій «Зальцбургу», але продовжить єврокубковий сезон у Лізі Європи: відеоогляд матчу відбору Ліги чемпіонів

У вівторок, 27 серпня, київське «Динамо», яке програло «Зальцбургу» у першій зустрічі (0:2), провело проти 17-разового чемпіона Австрії поєдинок у відповідь відбірного раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф кваліфікації. Матч-відповідь

«Зальцбург» (Австрія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 1:1

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Супряга, 82), Попов (Біловар, 82), Михавко, Дубінчак, Бражко, Піхальонок, Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 67), Кабаєв (Брагару, 74), Ванат.

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Голи: Дагім (12) — Ванат (29)

Перший матч — 2:0.

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Шанси є — навіть якщо їх немає. Приблизно в такій ситуації після осічки у Любліні опинилися динамівці перед поєдинком у Зальцбурзі. Так, «біло-сині» ніколи в попередні роки не проходили далі після 0:2 у першій грі, але Шовковський обіцяв, що його хлопці будуть битися в Австрії до останнього. Навіть без Буяльського, котрий захворів.

І варто віддати належне гостям з берегів Дніпра, вони не знітилися на полі сильного суперника. З перших хвилин йшли вперед, гідно контролювали м'яч. Ось тільки було одне лихо — пресинг «Зальцбурга» та гострі контрвипади австрійців. Один із них і приніс команді колишнього помічника Юргена Клоппа у «Ліверпулі» гол — 1:0.

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Хлопцям Шовковського подвійна повага — не здригнулися, не зламалися, і невдовзі Ванат влучним ударом з меж штрафного майданчика подарував «Динамо» маленьку надію — 1:1.

Після перерви кияни зробили все можливе, щоб хоча б забити другий м'яч (ех, аби потрапив у дальній кут на 81-й хвилині Ванат), але цього сезону Ліга чемпіонів пройде без них. Хоча гра нинішнього «Динамо» на тлі дуже гідного опонента приємно здивувала вболівальників. Точно — не соромно. Потрібне посилення — і гри, і складу. Та й ударів би у площину за 90 хвилин — не один, а більше…

Тепер «Зальцбург», який гарантував собі 19 млн євро призових від УЄФА, виступить в основній сітці оновленої Ліги чемпіонів (жеребкування — 29 серпня), а «Динамо» продовжить єврокубковий сезон у Лізі Європи (жеребкування — 30 серпня).

Нагадаємо, що до протистояння із «Зальцбургом» команда Олександра Шовковського вибила з Ліги чемпіонів сербський «Партизан» (6:2 на своєму полі, 3:0 у гостях) та шотландський «Рейнджерс» (1:1 удома, 2:0 на виїзді).

В інших поєдинках ігрового дня визначилися ще два учасники Ліги чемпіонів: «Галатасарай» (Туреччина) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 0:1 (перший матч — 2:3), «Спарта» (Чехія) — «Мальме» (Швеція) — 2:0 (2:0).

У середу, 28 серпня, у поєдинках у відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграють: «Карабах» (Азербайджан) — «Динамо» (Хорватія), «Славія» (Чехія) — «Лілль» (Франція), «Слован» (Словаччина) — «Мідтьюлланд» (Данія) та «Црвена Звезда» (Сербія) — «Буде-Глімт» (Норвегія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» минулого сезону залишилося без основного раунду єврокубків.

Фото ФК «Зальцбург»

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