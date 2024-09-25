Вугледар на межі падіння: коли і чому під містом склалася критична ситуація

Ситуація під містом Вугледар на Донеччині стрімко погіршується, що стало особливо помітно в середині вересня, після втрати шахти «Південнодонбаська № 3». Наслідком цього та низки інших дій російських окупантів може стати падіння міста, активні вуличні бої або навіть оточення частин 72-ї механізованої бригади, що захищає місто.

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Такий прогноз дає військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, російські окупанти на сьогодні мають 5 напрямків, на яких вони можуть наступати на український Вугледар.

Запеклі бої під містом почалися приблизно з осені 2022 року, коли окупантам вдалося захопити село Павлівку на південь від Вугледара. Після цього російські війська неодноразово робили лобові атаки на даному напрямку, під час яких величезних втрат зазнала 155-та бригада морської піхоти, яка фактично двічі повністю оновилася за час боїв. За словами Олександра Коваленка, бійці 72-ї бригади ЗСУ міцно укріпилися на позиціях під Вугледаром, створили потужну оборону і, добре знаючи рельєф і місцевість, зробили спроби прориву з боку Павлівки для росіян суїцидальними.

Однак на початку вересня 2024 року вс рф змінили тактику, перекинули найбоєздатніші частини 1 і 68 армійських корпусів, і почали охоплювати Вугледар із заходу і півночі. Це їм зрештою вдалося після окупації села Пречистівки на південний захід від міста (4 вересня) та села Водяне на північному сході (9 вересня).

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Після цього, за словами Олександра Коваленка, у російських окупантів з'явилися одразу 5 напрямків для атаки, залежно від того, яким чином окупанти хочуть взяти Вугледар.

Штурм

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Для взяття Вугледара штурмом, за словами Олександра Коваленка, вс рф мають три напрямки для атаки:

з півдня від Павлівки, з виходом до центральної лікарні на південному заході Вугледара, з подальшим просуванням до центру міста;

зі сходу вздовж траси 0532, якою через приватний сектор району «Водоканал» і котеджне селище можна увійти до Вугледара зі сходу і просуватися до центру міста, відрізаючи промзону на півночі міста;

з півдня через поля, між власне Павлівкою і водоканалом також увійти в місто з південного сходу.

Якщо окупанти оберуть саме цей шлях, вважає Олександр Коваленко, на Вугледар очікують запеклі вуличні бої, які спалахнуть наприкінці вересня — на початку жовтня.

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Блокада й оточення

Другим способом взяти Вугледар може виявитися блокада гарнізону міста або навіть його оточення одним із двох способів:

наступ від села Пречистівки, що розташоване на південний захід від Вугледара, на північ до села Новоукраїнка, після взяття якого можна рушити на північний схід, до населеного пункту Богоявленка, через який здійснюється постачання Вугледара, або на схід. В обох випадках можна перехопити дорогу, якою частини ЗСУ у Вугледарі отримують постачання, і тим самим блокувати місто або навіть оточити його;

наступ від Водяного на північний захід, прямо на Богоявленку, втрата якої призведе до оточення Вугледара.

З іншого боку, як стверджує Олександр Коваленко, якраз із заходу на напрямку наступу від Пречистівки до Новоукраїнки є оборонні позиції ЗСУ і непростий рельєф, що полегшує оборону на цьому напрямку. Але і тут є свої складнощі — нестача особового складу, артилерії, боєприпасів.

Паде Вугледар — звільнення Донбасу не буде?

Також Олександр Коваленко говорить про високу роль Вугледара в системі захисту Донбасу, оскільки завдяки висотам у районі міста ускладнюється зв'язок між окупованими рф частинами Донецької та Запорізької областей. Із втратою міста росіянам буде набагато легше здійснювати постачання у свої війська, посилювати їх, що зі свого боку ускладнить Україні звільнення Донецької області.

Як стверджує Forbes, українське командування подумує про відведення 72-ї бригади з Вугледара, і навіть уже нібито розпочало його. Telegram-канал DeepState зазначає, що залишити підрозділи ЗСУ у Вугледарі означає поставити руїни міста дорожче за життя військових. Лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс» каже, що потрібно вживати цілу низку заходів для порятунку життів бійців, і робити це важко, а мер Генічеська Станіслав Бунятов стверджує, що якщо дорогу на Богоявленку буде перерізано, захищатися Вугледар не зможе.

Олександр Коваленко пропонує як альтернативу відходу частин ЗСУ з Вугледара забезпечення їх усім необхідним для оборони, передусім боєприпасами і підкріпленнями.

Як писали раніше «ФАКТИ», частинам ЗСУ, які воюють на Донбасі, гостро не вистачає боєприпасів, і вони отримують до 10 мінометних мін калібром 120 мм на тиждень для цілої бригади.

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