До 130 гривень за пачку сигарет: коли і чому можуть зрости ціни на тютюнові вироби

Серед численних змін з 1 жовтня на українців очікує також неприємний сюрприз у вигляді зростання цін на сигарети. Щоправда трапиться це лише у 2025 році, але через зміни в законодавстві, які набудуть чинності в жовтні поточного року.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про нарахування та сплату акцизного збору на тютюнові вироби, які регулюються двома документами. Так, ухвалений 4 червня законопроєкт № 11090 пропонував встановити графік зростання акцизів і мінімального податкового зобов'язання на тютюнові вироби з 2025 до 2028 року. А законопроєкт про держбюджет на 2025-й рік встановлює валюту для сплати акцизу з 1 жовтня 2024 року в євро, а не у гривні, як було раніше.

Що це означає на практиці? Так, тепер із 1 жовтня виробники сигарет в Україні платитимуть акцизний збір за тютюнові вироби в євровалюті — 60 євро за 1000 сигарет, а до 1 січня 2028 року ця сума зросте до 90 євро.

Для українських курців куди важливіше, що перший етап зростання акцизу на сигарети відбудеться вже з 1 січня 2025 року і становитиме 73 євро за 1000 сигарет. У підсумку тютюнові вироби, з яких сплачується цей акциз, автоматично зростуть у ціні на 22−23%. За підрахунками ЗМІ, підсумком цього стане подорожчання сигарет з нинішніх приблизно 100−105 гривень за пачку до 130 гривень.

РЕКЛАМА

Утім, як раніше писали «ФАКТИ», відповіддю тютюнового ринку на це може стати зростання виробництва в його тіньовому секторі, який, за останніми підрахунками, серйозно впав. Вироблені нелегально сигарети явно будуть дешевшими за ті, з яких сплачуватимуть акцизи, але і їхня якість явно буде значно нижчою за офіційно вироблені.

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook