Шостка залишилася без води та електрики внаслідок нальоту дронів на Сумщину

Внаслідок масованого ворожого удару по Сумщині у місті Шостка зруйновано ряд об"єктів критичної інфраструктури.

«Переважна частина міста залишається без води та електроенергії. Триває робота аварійно-відновлювальних служб. Наразі у Шостці працюють генератори електроенергії, відкриті пункти незламності», — повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

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Він додав, що без електрики та води залишаються не лише містяни, але й мешканці Шосткинської громади. В будинках не працюють ліфти, а зв'язок працює з перебоями. Введені графіки подачі води.

Так, в центральній частині міста:

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6.30 — 9.00;

12.00 -14.00;

17.00 — 18.00;

20.00 — 22.00.

У селищі:

6.30 — 9.00;

12.00 — 14.00;

17.00 — 20.00.

В Шостці розгорнуті пункти незламності, де мешканці можуть зарядити свої гаджети.

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Нагадаємо, що вночі російські дрони-камікадзе атакували й Ізмаїльский район Одещини, де була пошкоджена інфраструктура порта та пункту пропуску на кордоні з Румунією.

Фото з сайту shostka.info

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