Кабмін хоче змінити правила постановки на військовий облік та загрожує штрафами 17-річним українцям

Кабмін, який влітку спростив правила військового обліку українців за кордоном, пропонує в цілому змінити підхід до взяття призовників на військовий облік — відповідний законопроект (12076) зареєстровано у Верховній Раді.

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Як пише «Судово-юридична газета», відповідальність за постановку на облік пропонується покласти безпосередньо на призовників, а із законодавства виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов'язані подавати до відповідних ТЦК та списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Також пропонується виключити й положення щодо комісій з питань взяття на військовий облік призовників.

Проєкт закону передбачає, що призовникам надаватиметься можливість стати на облік дистанційно через Резерв+. В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК та сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Так, щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

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проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації (неуточнення своїх персональних даних) засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста та/або неприбуття до ТЦК, визнаються:

хвороба громадянина;

перешкоди стихійного характеру;

проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії;

інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста або особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вищевказаний період, беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, за умови досягнення ними 18 річного віку. Тобто, вони повинні будуть сплатити штраф.

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Нагадаємо, що раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заперечив твердження Міноборони про те, що 17-річним юнакам, які наразі знаходяться за кордоном, потрібно приїжджати в Україну, щоб стати на облік у ТЦК та СП.

Фото з відкритих джерел

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