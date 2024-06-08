Кабмін спростив правила військового обліку українців за кордоном: що змінилося

Кабмін, який днями автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації працівників, які отримали бронь від Мінекономіки, ухвалив важливі зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію.

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Так, уряд, зокрема, затвердив нові можливості для українців за кордоном:

Постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці;

Відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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Що стосується електронного обліку порушень, то інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.

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Також виключається вимога подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді за особою з інвалідністю ІІ групи, що спростить процедуру відстрочки від призову. Нові правила набувають чинності з дня опублікування.

Фото зі сторінки Полтавського ТЦК та СП

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