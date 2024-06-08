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Суспільство та люди

Кабмін спростив правила військового обліку українців за кордоном: що змінилося

13:21 8 червня 2024
Військові

Кабмін, який днями автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації працівників, які отримали бронь від Мінекономіки, ухвалив важливі зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію.

Так, уряд, зокрема, затвердив нові можливості для українців за кордоном:

  • Постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці;
  • Відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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Що стосується електронного обліку порушень, то інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.

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Також виключається вимога подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді за особою з інвалідністю ІІ групи, що спростить процедуру відстрочки від призову. Нові правила набувають чинності з дня опублікування.

Фото зі сторінки Полтавського ТЦК та СП

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