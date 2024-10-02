В Україні вводять нові повістки з QR-кодом: що важливо знати

В Україні, де змінили порядок проходження ВЛК, Міністерство оборони планує запровадити новий формат повісток, що містять QR-код. Нововведення стане доступним найближчим часом, а зараз тестується його функціональність. Про це повідомила заступник міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко, пише DOU.

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У програмі «Резерв+» з'явиться сканер, яким QR-код можна буде просканувати на повістці. Це дозволить отримати додаткову інформацію, зокрема:

• дійсність повістки;

• дату та номер документа;

• ТЦК, який видав повістку;

• ім'я людини, яка підписала документ;

• призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, «бойова» повістка) та інші деталі.

Як писали «ФАКТИ», раніше у ТЦК пояснили, чому заяву на відстрочку не можна передавати через рідних чи адвоката.

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