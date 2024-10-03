98% українців не планують залишати Україну в осінньо-зимовий період, попри ракетні удари по енергетичних об’єктах та очікування складної зими. Про це свідчить дослідження соціологічної групи Рейтинг «Діяльність енергетичного комплексу України: оцінки та практики споживачів».

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Переміститись планують близько 10%: 4% у межах області, 3% у межах країни, 2% за кордон. Про плани переміщення частіше зазначають молодші опитані та мешканці Сходу.

64% українців заявляють, що наразі ситуація з енергопостачанням є стабільною та відключень немає, ще 31% зазначають, що є мінімальні відключення, у 4% відключення відбувається часто і тільки 1% оцінює ситуацію як критичну. Серед регіонів найгіршою ситуація є у східних областях: 13% опитаних мешканців зазначають про часті відключення.

Абсолютна більшість (96%) опитаних намагається заощадливо використовувати електроенергію: 74% намагаються робити це завжди, а 22% - час від часу. 4% не намагається заощаджувати.

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Опитування проводилось з 20 по 23 вересня. Опитані українці віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

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