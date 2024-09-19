Зима близько: в «Укргазвидобуванні» розбір польотів через неприкриті об’єкти енергоінфраструктури

Держава, очевидно, всерйоз взялася за наведення порядку із захистом критичної інфраструктури від атак ракет і дронів агресора. Наприклад, однією з причин відставки голови правління АТ «Укренерго» Володимира Кудрицького називали погану роботу в напрямку захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Тим не менш, на своїй сторінці в мережі Facebook Володимир Кудрицький категорично відкинув подібну підозру. За його словами, було побудовано понад 60 антидронових укриттів навколо підстанцій, що врятувало десятки автотрансформаторних станцій, і подібні роботи були виконані тільки на об'єктах «Укренерго» і за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

В інтерв'ю «Українській правді» вже ексглава «Укренерго» підкреслив, що захист критичної інфраструктури передбачав три рівні захисту — від осколків, дронів і ракет.

За словами Кудрицького, другий рівень захисту — від дронів, мав бути реалізований не тільки на енергопідстанціях, а й, скажімо, на нафтогазовій інфраструктурі. Але за 2,5 роки великої війни зроблено цього не було. Слова Кудрицького можна було вважати образою за несправедливе (як він вважає) звільнення, але як мінімум з «Укргазвидобуванням», він вочевидь має рацію.

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Так, за даними Міністерства енергетики України об'єкти АТ «Укргазвидобування» не тільки регулярно потрапляють під удари, а й там, на жаль, гинуть співробітники. Наприклад, 3 липня в унаслідок атаки в Полтавській області загинув 49-річний електромонтер, ще троє співробітників були поранені. Під час масштабної атаки 26 серпня загинув 41-річний слюсар із ремонту технологічних установок цеху компримування «Шебелинкагазовидобування», який працював на підприємстві з 2012 року.

Мабуть, така періодичність спонукала членів наглядової ради «Нафтогазу» серйозно зайнятися питаннями фортифікацій об'єктів «Укргазвидобування» і самої НАК. І треба сказати, що членам ради є про що турбуватися.

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Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що в державному «Укргазвидобуванні» давно окопалася група посадових осіб, які можуть наживатися на держзакупівлях для компанії. Зокрема, комерційний директор Максим Горбатюк і начальник служби безпеки Андрій Киричишин. Примітно, адже саме Киричишин за посадою має забезпечувати безпеку на об'єктах «Укргазвидобування», а отже і є відповідальним за так звані «фортифікації». Але замість цього зазначені особи, ймовірно, зайняті масштабним розпилом бюджетних коштів.

У середині серпня на те, що відбувається на компанії, нарешті звернула увагу Київська міська прокуратура. Вони виявили факти поставок неякісних залізобетонних плит для компанії на суму в 25 млн грн. Примітно, що підозру в розкраданні пред'явили тільки керівникам фірм-постачальників, але не співробітникам компанії, які «приймали товар». Утім, у прокуратурі пообіцяли дати правову оцінку і працівникам «Укргазвидобування».

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Днями члени наглядової ради не без проблем ухвалили звіт щодо захисту об'єктів «Укргазвидобування». Керівництво материнської компанії зазнало серйозної критики за свою роботу. У тому числі через проблем із захистом «Шебелинкигазовидобування».

Не секрет, що питання захисту енергооб'єктів обговорюють у тому числі на Ставці за участю президента Володимира Зеленського. Відповідати за провали в роботі доведеться голові НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову. У цій ситуації не варто виключати і кадрових рішень щодо «Укргазвидобування». Тим паче, що після відходу в червні з посади директора підприємства Олега Толмачова його обов'язки виконує колишній головний інженер Сергій Лагно. Ба більше, «тимчасовий» керівник і в самого «Шебелинкагазвидобування». З кінця минулого року підприємством керує Віталій Підлісний, якого називають креатурою все того ж Лагна.

Якщо ж кадрових рішень прийнято Чернишовим не буде, то в найважчу в історії зиму країна увійде з явно неприкритими об'єктами енергетичної інфраструктури. У цьому випадку роботою компанії всерйоз варто поцікавитися вже правоохоронним органам.

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