Тепер отримувати пенсію в Україні та Польщі реально: адвокат роз’яснив нюанси

Така можливість з’явилась завдяки двосторонньому договору про соціальне забезпечення між країнами. Він дає право українцям, які перебралися до Польщі, але раніше працювали в Україні, отримувати пенсію за роки роботи в обох країнах. Варто пам’ятати, що Польща виплачуватиме пенсію за стаж у своїй країні, а Україна — за стаж у своїй, відповідно.

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Немає обмежень щодо того, скільки часу українські пенсіонери мають проживати в Польщі або Україні, повідомляє адвокат Олександр Головченко, який раніше пояснював, у кого вилучатимуть авто на потреби армії.

«Важливо лише обов’язково повідомляти ZUS про постійну зміну адреси (зокрема, про виїзд із Польщі на тривалий термін). Якщо пенсіонер виїжджає з Польщі на короткий термін (наприклад, на відпочинок), то повідомляти ZUS не потрібно.

Для того, щоб об’єднати польський та український стаж роботи (наприклад, 3 роки в Польщі і 20 років в Україні), потрібно отримати довідки про стаж роботи в обох країнах та звернутися до відділу ZUS за місцем проживання в Польщі. Обидві пенсії можуть надходити на один рахунок".

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Адвокат додав, що працевлаштування на території Польщі не має збігатися з періодами працевлаштування в Україні.

«Для того, щоб додати періоди та виплати за роки роботи в Польщі та Україні, потрібно:

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знайти сумарний стаж роботи в обох країнах;

знайти базову суму пенсії пр кожній країні окремо;

застосувати коефіцієнт перерахунку для кожної країни окремо;

додати отримані суми пенсій по кожній країні.



Польща визнає стаж роботи українців в Україні для визначення пенсійних прав і навпаки. Пенсії за віком із Польщі та України виплачуються після виконання умов для надання цих виплат у кожній із країн".

Раніше «ФАКТИ» публікували роз’яснення ПФУ щодо дистанційного поновлення виплати пенсії в Україні для біженців.

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