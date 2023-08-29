Біженці можуть дистанційно поновити виплату пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, як це зробити

Через війну з рф чимало наших співвітчизників були змушені шукати прихистку за кордоном. Серед них — і пенсіонери, які отримували пенсію на пошті, через листоношу. Саме так трапилося із заявницею до Пенсійного фонду — мешканкою Маріуполя.

Тож у листі до ПФУ її цікавить можливість отримати пенсійні кошти за новим місцем проживання, не покидаючи територію Польщі.

Згідно з наданим роз'ясненням, відповідно до статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд її виплата припиняється. Щоб поновити пенсійну виплату, необхідно особисто звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Разом з тим громадяни, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист або статус біженця, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплати пенсії із необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

До заяви про поновлення пенсії додаються копії паспорту, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання / перебування особи за кордоном (з перекладом), обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Важливо: копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України, або нотаріально.

Отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку (якщо є такий) або у Польщі, міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ «Укрпошта» заяву в паперовій або електронній формі. Окрім цього, якщо з країною тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни, звернувшись, скажімо, до Установи соціального страхування Польщі (ZUS).

Нагадаємо, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів, громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії має здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках, але для цього цим пенсіонерам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

29

Читайте нас у Facebook та Instagram