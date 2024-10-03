Більше атомної генерації — нижче ціни: експерт пояснив підтримку українцями добудови блоків Хмельницької АЕС

Причина абсолютної підтримки українцями добудови додаткових блоків Хмельницької АЕС в тому, що атомна енергія має найнижчу собівартість.

Про це заявив військовий, політолог Кирило Сазонов у фейсбуці.

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«Нам потрібна дешева електроенергія на перспективу. Це наша конкурентна перевага. Атомна енергетика — найдешевша. Без питань. Зараз собівартість 1,70 грн за кВт. Як більше буде в нас атомної генерації — нижчими будуть ціни. Це просто та логічно. Люди це розуміють», — прокоментував експерт дані соціологічного опитування групи «Рейтинг».

Соцопитування показало, що майже 80% респондентів за якомога скорішу добудову двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

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«Тобто — треба добудовувати те, що є, та планувати нові», — наголосив Сазонов.

Нагадаємо, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого — через рік-півтора після завершення третього. Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.

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Раніше спеціальний представник США Пенні Пріцкер під час візиту до Києва зазначила, що добудова енергоблоків ХАЕС є оптимальним рішенням для вирішення проблеми дефіциту потужності в Україні.

Проєкт підтримали також ЄС та МАГАТЕ. У липні Комітет Верховної Ради з питань енергетики схвалив проєкт закону про добудову блоків.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні достроково завершено плановий ремонт і під'єднано до енергомережі енергоблок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт.

Фото Pixabay

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