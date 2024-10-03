Таця-органайзер: доречна і у спальні, і у ванній, і в кухні

Піднос — річ дуже зручна у користуванні. Однак це не лише аксесуар для сервірування. Декоративна таця допоможе підтримувати порядок у вашому будинку. Наприклад, у ванній кімнаті на ній можна розмістити тюбики та баночки з кремами та скрабами, у кімнаті — аромасвічки або прикраси: намиста, кільця, сережки, а в кухні — ємності з приправами.

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Дизайн таці підбирайте відповідно до стилю інтер'єру. Розміщуйте на підносі тільки ту косметику або прикраси, якими постійно користуєтеся, інакше замість того, щоб навести в речах порядок, ви створите ще одне місце для безладу. Речей на таці не повинно бути надто багато. Вони мають становити естетичну композицію.

Дуже важливо, щоб було видно дизайн таці. Тоді вона справді сприйматиметься як елемент інтер'єру.

Декоративна таця — чудова ідея для подарунка. Вибирайте дизайн відповідно до стилю житла того, кому ви збираєтеся цю річ дарувати. Не даруйте надто громіздких підносів, які складно вписати в інтер'єр невеликої квартири.

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Раніше «ФАКТИ» писали про поради стилістів зробити яскраві акценти на кухні.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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