Яскраві акценти на кухні: ці поради стилістів варто взяти на замітку

Сірі фасади кухні та стільниці зараз популярні в усьому світі. Однак багато хто вважає, що це може виглядати досить похмуро. Тренд-аналітики та стилісти запевняють, що це хибна думка. На тлі сірої, бетонного кольору, кухні овочі, фрукти та зелень виглядатимуть як яскраві акценти. У такому інтер'єрі органічним буде посуд, який немов виготовлений вручну. Тарілки і чашки не повинні бути однаковими, наче їх зробили під копірку. Це принаймні нудно. У кожного в родині в ідеалі має бути своя індивідуальна чашка. Можливо, зі своєю «історією». Наприклад, комусь її подарували друзі, хтось привіз із подорожі чи купив на вінтажному ринку. Доречним буде і яскравий чайний чи кавовий сервіз, сучасний чи такий, що дістався від бабусі.

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Сірий колір фасадів чудово поєднується з рожевим. Дуже гарний рожевий відтінок з невеликим додаванням солі.

Кухня повинна пробуджувати смак до життя — це важливо розуміти. Тут снідають, обідають, вечеряють, багато спілкуються й іноді навіть працюють із планшетом.

Нагадаємо, в яких тарілках зараз модно подавати страви.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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