41.02 / 41.56 45.57 / 46.22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Яскраві акценти на кухні: ці поради стилістів варто взяти на замітку

22:01 2 жовтня 2024
Яскравий посуд

Сірі фасади кухні та стільниці зараз популярні в усьому світі. Однак багато хто вважає, що це може виглядати досить похмуро. Тренд-аналітики та стилісти запевняють, що це хибна думка. На тлі сірої, бетонного кольору, кухні овочі, фрукти та зелень виглядатимуть як яскраві акценти. У такому інтер'єрі органічним буде посуд, який немов виготовлений вручну. Тарілки і чашки не повинні бути однаковими, наче їх зробили під копірку. Це принаймні нудно. У кожного в родині в ідеалі має бути своя індивідуальна чашка. Можливо, зі своєю «історією». Наприклад, комусь її подарували друзі, хтось привіз із подорожі чи купив на вінтажному ринку. Доречним буде і яскравий чайний чи кавовий сервіз, сучасний чи такий, що дістався від бабусі.

Сірий колір фасадів чудово поєднується з рожевим. Дуже гарний рожевий відтінок з невеликим додаванням солі.

Кухня повинна пробуджувати смак до життя — це важливо розуміти. Тут снідають, обідають, вечеряють, багато спілкуються й іноді навіть працюють із планшетом.

Нагадаємо, в яких тарілках зараз модно подавати страви.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

24

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

подорожчання свинини

Незабаром подорожчає продукт, якого українцям не вистачає: про що йдеться

принц Гаррі та королева Камілла

Опальний принц наносить новий удар: на екрани виходить фільм «Камілла: зла мачуха Гаррі»

Ченнінг Татум і Дженна Дуан

Після шести років судових суперечок: голлівудська зіркова пара нарешті дійшла згоди у гучній справі про розлучення

банківські картки

Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту