Незаконне збагачення на 11 млн грн: нардеп Клочко піде під суд

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду чергову справу за обвинуваченням у незаконному збагаченні, цього разу на 11 млн гривень.

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Йдеться про придбання діючим народним депутатом трьох земельних ділянок у Київській області, 5 квартир у Києві, двох нежитлових приміщень, а також автівок Tesla та Mersedes-Benz.

«Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі», — розповіли у НАБУ.

За даними ЗМІ, йдеться про справу народного депутата від партії «Слуга народу» Андрія Клочка

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Перелічені активи загальною вартістю 25 млн гривень він набув протягом 2020−2021 рр., при цьому офіційний дохід та заощадження (його самого і дружини) за цей період становили не більше 14 млн грн.

«Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн», — зазначили у НАБУ.

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Довідково: на момент обрання до Верховної Ради за списками партії Клочок був обіймав посаду заступника директора з продажів ТОВ «Агропродекспорт» (Київ).

Нагадаємо, що лише у середині вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання щодо оголошення в міжнародний розшук колеги Клочка по фракції — народного депутата від «Слуги Народу» Андрія Одарченка.

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Фото sluga-narodu.com/

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