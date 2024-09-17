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Десятки мільйонів гривень: ексголові Дніпропетровської ОДА Резніченку призначили заставу

10:31 17 вересня 2024
Валентин Резніченко

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Різніченка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Окрім того, колишній посадовець повинен не відлучатись із Дніпропетровської області без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі та носити електронний засіб контролю.

До колишнього директора департаменту Дніпропетровської ОДА суд також застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн.

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Зазначимо, що НАБУ разом із САП викрили корупційну схему на ремонті доріг, у результаті якої державному бюджету було заподіяно збитків на суму понад 286 млн грн. Про підозру повідомили, зокрема, ексголові Дніпропетровської ОВА.

Також нагадаємо, що працівники ДБР вже завершили ще одне розслідування — щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, а також експрокурор.

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