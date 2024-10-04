Левам нагадають про себе минулі помилки, Діви ризикують посваритися з близькими людьми: гороскоп на п'ятницю, 4 жовтня

П'ятницю, 4 жовтня, на яку раніше тарологи дали поради всім знакам зодіаку, вважають досить конфліктним днем. Астрологи попереджають, що сьогодні ймовірність сварок та конфліктних ситуацій є досить великою. Отже, в останній робочий день поточного тижня варто тримати емоції під контролем. Також у п'ятницю не варто розпочинати нові проєкти. Настрій та поточна ситуація цьому не сприятимуть. Адже сьогодні на багатьох представників зодіакального кола очікують «емоційні гойдалки». І це на тлі загальної нестачі енергії.

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Зірки радять в цей досить важкий в емоційному плані день надавати перевагу спілкуванню лише з приємними вам людьми, за можливості займатися улюбленими справами. Астрологи застерігають — не бажайте зла оточуючим, адже негативні думки та вчинки можуть «вдарити» у відповідь.

Овен

Гороскоп для Овнів на сьогодні попереджає про небезпеку припуститися помилки й потрапити в неприємну історію. 4 жовтня не варто довіряти всьому, що вам кажуть, приставати на сумнівні пропозиції, а також спілкуватися з людьми з минулого, бути відвертими з ними, згадувати минулі образи, інформує Ukr.Media.

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Телець

Гороскоп для Тельців на сьогодні попереджає, що п'ятниця — невдалий день для планування. 4 жовтня краще займатися поточними справами. Близькі люди можуть вас засмутити, але не варто на них ображатися. Краще поговорити з ними відверто на особисті теми — для цього час вдалий.

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Близнюки

Гороскоп на сьогодні для Близнюків радить представникам знаку особисто контролювати всі процеси та бути у центрі подій. За інших обставин справи підуть не так, як було сплановано. У п'ятницю не варто планувати щось на майбутнє, краще зайнятися завершенням вже розпочатого та підбивати підсумки.

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Рак

Гороскоп для Раків на сьогодні попереджає, що 4 жовтня — невдалий для поїздок або подорожей день. Цього дня, перебуваючи поза домівкою чи офісом, варто бути уважними та контролювати свої дії. Час підходить для аналізу зробленого — сьогодні Раки зможуть знайти серйозні помилки в зробленій роботі та швидко їх виправити.

Лев

Гороскоп для Левів на сьогодні не рекомендує цьому знаку перебувати на публіці чи відвідувати багатолюдні заходи. 4 жовтня краще працювати на самоті або провести день вдома. Сьогодні про себе можуть нагадати старі помилки, які доведеться виправляти.

Діва

Гороскоп на сьогодні для Дів попереджає про складний у емоційному плані день. Варто триматися стриманіше, не конфліктувати та не робити зауваження оточуючим. Розмови навіть із близькими людьми можуть закінчитися сваркою. Займіться роботою, вирішіть якесь складне та важливе питання. Продемонструйте свої професійні якості.

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Терези

Гороскоп на сьогодні для Терезів віщує напружений та завантажений важливими справами. Зірки радять віддавати перевагу знайомим вам питанням — в такому випадку вам вдасться швидше завершити розпочате. Є ймовірність припуститися помилок, тому не втрачайте концентрації. Подорожі чи поїздки сьогодні навряд чи будуть успішними.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів на сьогодні попереджає, що 4 жовтня представникам знаку не варто поспішати. Варто діяти планомірно та все перевіряти. За можливості зменшіть активність та оцінюйте свої сили реалістично. Увечері постарайтеся розслабитись, подивіться цікавий фільм, почитайте.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців на сьогодні передбачає, що представники знаку зможуть отримати відповідь на якесь складне та важливе питання. Час вдалий для вирішення спірних моментів з близькими чи друзями під час відвертої розмови. Відкладіть відповідальні справи другого дня, приділіть час побутовим рутинним завданням.

Козоріг

Гороскоп на сьогодні для Козорогів радить прислухайтися до інтуїції: вона підкаже, яка справа буде сьогодні вигідною чи успішною. Краще сьогодні попрацювати з дому або усамітніться в офісі. Відвідування багатолюдних місць або поїздки можуть принести неприємні емоції. Сьогодні поради сторонніх будуть недоречними.

Водолій

Гороскоп на сьогодні для Водолієв передбачає вдалий та плідний день. Ідеї, які спадатимуть на думку, варто записати. Ймовірно, що згодом вони успішно втіляться у життя. На відміну від інших представників зодіакального кола, Водолії сьогодні можуть братися за складні чи трудомісткі справи — енергія буде на висоті. У той же час потрібно бути обережними під час спілкування з рідними — можливі напружені моменти.

Риби

Гороскоп на сьогодні для Риб попереджає, про ймовірність потрапляння в неприємну ситуацію. Варто не піддаватися на провокації та поводитися обережно. Сьогодні Рибам варто дослухатися до внутнішнього голосу. А розмова з близькою людиною допоможе вирішити якесь важливе для вас питання.

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку, який ексклюзивно для «ФАКТІВ» склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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