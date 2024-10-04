Боєць ЗСУ Ігор Луценко, який раніше воював у лавах 72-ї бригади, розповів, з якими втратами Чорні запорожці відходили з Вугледару

«72-га виходила з Вугледару важко, з великими втратами, — пише Ігор Луценко. — Перед цим росіяни уже встигли з'явитися коло поваленої вежі ЛЕП на дорозі від Богоявленки і навіть обладнати вогневі позиції в гаражах за кладовищем.

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Все там рідне мені, кожен квадратний метр. В тих гаражах ми колись ховали одну із своїх машин, коло гаражів одного разу ми навіть піймалися на дріт пікапом — на дорозі валялися сталеві проводи, обірвані нещодавнім прильотом.

72-га виходила тяжко, криваво. Багато техніки згоріло. До того кілька днів агонії взятого у облогу міста виснажили захисників, і коли вранішній сіряк наступив, не усім вистачило сил вийти. На деяких позиціях лишалися смертники, щоб прикрити відхід інших.

За дивним законом життя, в ці дні, коли моя рідна бригада виривала з м'ясом себе з Вугледару, люди по країні сиділи у кав'ярнях і кінотеатрах, на пішохідних зонах перехожі підтанцьовували під музику вуличних музик; лунали і щирі, і ритуальні вітання захисникам — а ті в цей час вмирали, залишені, як потім скажуть, напризволяще.

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І я не мнаю знання, не маю сили, як зв'язати назад ці два світи, кожен з яких невпинно йде своїм шляхом.

Поки ми там були, ми переродилися. Були ми народжені тут, у Києві — а стали народженими в полях і підвалах Вугледару; тепер ті пустоти, пронизані залізом — наша батьківщина, а на столичних вулицях ми — приїжджі й чужі.

Якісь невідомі нам люди повиростали за ці три роки, заповнили собою тротуари і метро, на їхніх обличчях — нові гримаси.

Вони якісь світлі, напівпрозорі; ми ж — брудні й темні, ванни і барбершопи не виженуть з нас цю темінь.

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Тепер 72-га — звір, якого вигнали з його лігва, ризикує остаточно загинути в голих посадках під ударами арти і фпв-дронів. Горизонт радіоуправління у росіян з висоток Вугледару простирається тепер на кілометрів 15, ледь не до самого Курахового.

Моліть усіх, кого вмієте молити, щоб 72-га, моя перша на цій війні і навіки рідна бригада (хоч я давно вже не в ній) не була стерта в пил в смертельних просторах за Вугледаром, щоб залишки могутнього колись бойового організму не було знищено остаточно, щоб у нього був шанс відродитися, зберегти весь свій накопичений досвід і біль для майбутніх перемог…"

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Фото зі сторінки Ігоря Луценка у соцмережах

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