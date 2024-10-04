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Солодкий хлопчик: Злата Огнєвіч зачарувала світлинами

15:45 4 жовтня 2024
Злата Огнєвіч із маленьким племінником Марком

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно вразила зізнанням, зачарувала світлинами зі своєю родиною. Відомо, що нещодавно Злата стала тіткою — її сестра Юлія народила сина, і співачка намагається у вільний час частіше відвідувати свою родину. Про поїздку за місто, де живуть батьки Огнєвіч, вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, опублікувавши світлини та відео з рідними.

«Наш солодкий хлопчик», — підписала Злата відео з маленьким Марком (фото у заголовку — Авт.).

Співачка розповіла, що її тато повернувся з Афону, де пройшов пішки на саму вершину.

«Пройшов пішки на саму вершину, — була у захваті співачка. — Висота 2033 метрів. Вважаю, у 70 років це потужно».

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Не обійшлося і без філософської мудрості від мами співачки, яка наголосила, що родина — це найголовніше у житті.

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«Кохайте один одного і будьте поруч як можна частіше, — сказала мати співачки. — Родина — найдорожче, що може бути у світі».

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Раніше співачка випустила чуттєвий кліп про кохання та обурила мережу.

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