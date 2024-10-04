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Які букети зараз у тренді: варто взяти на замітку до Дня вчителя

22:01 4 жовтня 2024
букети до Дня вчителя

День учителя вже не за горами. Традиційно багато учнів дарують з нагоди свята улюбленим учителям квіти. Які букети зараз у тренді? Це питання напевно цікаве багатьом учням та їхнім батькам.

Перш за все, потрібно знати, що найпопулярніші букети зараз ті, які справляють враження, що ви пішли в сад або в ліс і там нарвали оберемок квітів. Вони мають бути різними за висотою. І ніякої симетрії у розташуванні квітів!

Що стосується кольорової гами, віддайте перевагу монохромним букетам. Дуже ошатно виглядають різні квіти в одній палітрі — наприклад, білі, ніжно-рожеві або бордові. Звичайно, букети можуть бути строкатими. Важливо, щоб квіти гармонували в них.

У тренді — мінімалізм та екологічність. Уникайте покупки букетів, в яких троянди пофарбовані у неприродні кольори — синій, зелений, золотистий та сріблястий. Сезонні квіти — це однозначно найкращий вибір. Восени — це, звичайно, троянди та хризантеми.

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Дуже важливо — щоб квіти у композиції були свіжими та не зав'яли того ж дня. А головне — даруйте їх від душі.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради флориста Поліни Школьникової щодо вибору букета. А також нагадаємо про те, як доглядати за зрізаними квітами, щоб вони довго не в'янули.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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