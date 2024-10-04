Поліція спростовує існування хаффінгу серед українських підлітків

В Україні підрозділами Національної поліції випадків «хромінгу» чи «хаффінгу» не зафіксовано. Про це повідомили правоохоронці.

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«Зауважимо, що у дописах, які були нещодавно поширені в українських медіа, уся викладена інформація опирається на думку іноземних дослідників, взята з джерела іноземного медіа, та описує таку проблематику підлітків за кордоном. В Україні підрозділами Національної поліції випадків „хромінгу“ не зафіксовано, та в українському сегменті інтернету зростання популярності цього челенджу не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.

Проте співробітники ювенальної превенції, кіберполіції та підрозділів протидії наркозлочинності Нацполіції нагадують рекомендації та правила безпеки для батьків підлітків:

- Спілкуйтесь з дітьми та будьте для них друзями. Попередьте їх про ризики подібних небезпечних трендів та їх наслідки. Поясніть реальну небезпеку для здоров'я і життя від таких дій.

- Цікавтесь контентом, який переглядають діти, їхньою активністю у соцмережах.

- Будьте на зв'язку, будьте доступні для звернень та переживань дитини. Заохочуйте дитину ділитися своїми думками й питаннями.

- Перевіряйте джерела інформації. Не довіряйте всьому, що бачите в інтернеті. Навчіть дітей критично ставитись до поширюваної інформації. Завжди перевіряйте факти з надійних джерел, перш ніж поширювати їх.

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«Кіберполіція закликає громадян перевіряти інформацію виключно на офіційних джерелах та дотримуватися базових правил фактчекінгу й кібергігієни, аби уникнути поширення неправдивих відомостей», — повідомили в Нацполіції.

Зазначимо, що челендж, який називають також «хромування» та «хромінг», передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів: лаку для нігтів, маркерів, аерозолів та інших побутових речовин. Це викликає серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів, також може призвести до залежності та навіть смерті.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні ширилася суїцидальна гра «Синій кит». Діти, які брали в ній участь, отримували від «куратора» різні завдання, останнім з яких було самогубство.

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