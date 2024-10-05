«Втрачене покоління»: нардеп пропонує кардинально знизити призовний вік

На тлі факту, що мобілізація «збавила обертів», і проблема нехватки людей у війську скоро може стати просто кричущою, свої думки щодо вирішення питання продовжують висловлювати як бойові командири, так і парламентарі.

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Зокрема, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі ток-шоу висказав думку, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Костенко розповів, що американських депутатів Конгресу дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. При цьому у світі звичною практикою є мобілізація з 18 чи 20 років.

«Мені пишуть мої колеги конгресмени, які кажуть, ми вам даємо озброєння. Ви там кажете, що у вас нема людей, а як це так, що у вас до 25 років не призиваються. Це як? Мені важко пояснити, бо я не знаю чому. Ну, в мене юридично є відповідь, тому що в нас юридично там прописано в законі Але реально, коли ми б’ємось в самій жорсткій війні, в якій коли-небудь доводилось бути нашій країні, а в нас вибірково хтось призивається, хтось не призивається», — говорить нардеп.

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За його словами, це правда, що в Україні теза зниження мобілізаційного віку є не популярною. Але правда в тому, каже політик, що на фронті, дійсно, не вистачає молодих людей. Костенко відзначає, що противники такої мобілізації кажуть про втрачене покоління, мовляв, якщо відправити молодь на фронт, то це буде покоління, яке втратимо.

«Мовляв, вони підуть на війну і ми будемо мати втрачене покоління. Ну дивіться, якщо вони зараз не хочуть йти захищати цю країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свою Батьківщину. І ми маємо це розуміти», — заявив Костенко.

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Нардеп заявив, що він вважає, мобілізаційний вік потрібно знижувати. «Моя позиція така, хай не з 18, хай з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну. У нас можна вибиратися депутатом і приймати складні управлінські рішення з 21 року, а воювати з 25, щось тут не грає», — додав депутат.

Зазначимо, що раніше Костенко вже виловлював думку, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

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В той же час голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський повідомив, що Україна не планує знижувати мобілізаційний вік громадян. Хоча, за словами Веніславського, міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18−25 років.

Нагадаємо, що в Україні також обговорюється питання обмеження мобілізації українців віком від 50 років.

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