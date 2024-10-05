Ліквідували «підданих Кіма»: під Донецьком ракетним ударом вбито військовослужбовців КНДР

Північна Корея не тільки постачає зброю росії, але ще й допомагає агресору живою силою. Зокрема, днями під Донецьком були ліквідовані понад 20 окупантів, серед яких було шестеро військових з Північної Кореї.

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Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах.

«Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї», — повідомило джерело інформації.

За його даними, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях і прибули для так званого «обміну досвідом». Втім, схоже, що до прибуття «тисяч добровольців» з Північної Кореї, про яких мріють скабеєва та інші кремлівські брехуни, залишилось зовсім мало.

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Нагадаємо, що раніше Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського лідера кім чен ина, заявила, що Вашингтон ескалує конфлікт в Україні і ставить всю Європу на межу ядерної війни. Однак саме москва всіляко втягує Північну Корею у війну з нашою державою.

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