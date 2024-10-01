Гра з вогнем: що сказали друзі путіна про військову допомогу США Україні

Північна Корея, яку звинувачують у незаконному постачанні зброї до росії, заявила, що американська військова допомога Україні на суму 8 мільярдів доларів є «неймовірною помилкою» і грою з вогнем проти ядерної росії, пише Reuters.

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Президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу, коли президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, щоб допомогти Києву захистити себе, включаючи зброю більшої дальності, яка підвищить його здатність наносити удари по росії з більш безпечних відстаней.

Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон ескалує конфлікт в Україні і ставить всю Європу на межу ядерної війни.

«Сполучені Штати і Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження росії, — сказала Кім Йо Чжон в заяві, опублікованій державним інформаційним агентством. — Чи дійсно Сполучені Штати і Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти росії, яка є ядерною наддержавою?»

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Президент путін попередив, що може застосувати ядерну зброю, якщо по росії буде завдано ракетного удару, і вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, спільною атакою.

За словами Кім Йо Чжон, «допомагати Зеленському продовжувати військову авантюру — це небезпечна і безвідповідальна гра, а оголошення про виділення нових 8 мільярдів доларів військової допомоги було неймовірною помилкою і безглуздим вчинком»

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Кім Йо Чжон, яка обіймає посаду в правлячій Трудовій партії Північної Кореї, часто робить заяви про позицію Пхеньяна з політичних питань і питань безпеки, які, як вважається, санкціоновані верховним лідером країни.

Минулого року Північна Корея і росія значно покращили свої зв'язки: їхні лідери двічі зустрічалися і домовилися про «всеосяжне стратегічне партнерство», яке включає взаємні оборонні зобов'язання.

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Північна Корея відправила до росії щонайменше 16 500 контейнерів з озброєнням з вересня минулого року, і росія випустила ракети з цих поставок по Україні, заявили Сполучені Штати.

І Північна Корея, і росія заперечують будь-яку незаконну торгівлю зброєю.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в інтерв'ю MSNBC Ентоні Блінкен сказав, якщо дозволити агресорам діяти, то відкриється скринька Пандори.

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