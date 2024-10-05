Завжди був оптимістом: на Донеччині загинув батько п’ятьох дітей з Волині

У селі Лище Волинської області поховали загиблого воїна Сергія Климчука. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання 10 вересня в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області, де через постійні атаки ворога склалася дуже важка ситуація. Тільки тепер вдалось повернути тіло захисника додому. Йому навіки 54 роки, повідомляє Підгайцівська громада.

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«У мирному житті Сергій Климчук працював на місцевих підприємствах харчової промисловості обвальщиком м'яса. Зі слів близьких та друзів, він був добрим, чуйним, дбайливим, турботливим, відповідальним чоловіком і батьком, мав золоті руки й добре серце. Сергій вмів підтримати, завжди був оптимістом і нікому не давав сумувати. Він вмів любити, слухати й чути, вкладав душу у все, що робив, був запальним рибалкою, до щему в серці люблячим татом і просто дуже працьовитим чоловіком», — розповіли близькі загиблого.

Країну воїн боронив від червня 2024 року. Був на посаді стрільця-санітара механізованого батальйону. Життя бійця обірвалось внаслідок артилерійського обстрілу ворога.

Сергія Климчука поховали в рідному селі з усіма військовими почестями

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«У захисника лишилися дружина, три дочки та два сини», — повідомляють у громаді.

У рідному селі Лище Героя зустрічали та проводжали до місця вічного спочинку людною ходою, шлях руху траурного кортежу встелили квітами. З усіма військовими почестями поховали бійця на кладовищі рідного села.

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Раніше повідомлялося, що на війні загинув підполковник з Львівщини Василь Лапчук, який пройшов бої за Соледар і Бахмут. А на Прикарпатті Калуська громада провела в останню путь полеглого воїна — 21-річного Назарія Гаврильця.

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