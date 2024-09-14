«Критична ситуація»: стало відомо, на яких напрямках Донеччини окупанти активно штурмують

Ворог просунувся на Донеччині та контратакує на Курщині. Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук заявив, що російські окупанти активізували зусилля на Курахівському напрямку. Вони використовують для штурмів авіацію, артилерію, механізовані підрозділи та піхоту для створення плацдарму і подальшого наступу на Покровськ.

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«Існують певні ротаційні моменти з боку ворога саме на Покровському напрямку, — пояснив військовий. — Говорити про те, що наступ там видихнувся повністю, не можна. Але інтенсивність дійсно стала меншою. Наразі основним напрямком зусиль противника є Курахівський. І для спроби удару, і для спроби створити не тільки ініціативу, але й відповідний плацдарм, аби продовжувати наступ на Покровськ. Ніхто ж не змінював для росіян їхніх завдань спробувати вийти на адміністративні межі Донецької області».

Він додав, що на Курахівському напрямку ворог використовує авіацію, артилерію.

«Не забуваємо про ще одну важливу локацію, де дійсно склалася критична ситуація. Йдеться про Вугледар і Селидове. Це головне, оскільки зусилля ворога тут максимальні», — сказав Сергій Братчук.

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