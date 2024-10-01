Разом зі старшим братом пішов воювати: на Курщині загинув 21-річний герой

Калуська громада провела в останню путь полеглого воїна — 21-річного Назарія Гаврильця. Воїн родом зі Львівщини, але незабаром сім’я переїхала на Прикарпаття, де минуло дитинство, шкільні роки та юність.

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«Назарій навчався у Калуському ліцеї № 5. А потім — на факультеті фізкультури і спорту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Отримав ступінь бакалавра, — повідомляє міська рада. — Із дитинства Назарій Гаврилець відвідував різноманітні спортивні секції. Реалізувати свій потенціал якнайкраще вдавалося у боксі. Пізніше хлопець серйозно займався змішаними єдиноборствами. Неодноразовий чемпіон області та України, володар численних кубків. Веселий, доброзичливий, товариський, працьовитий, Назарій мав багато планів на майбутнє і наснаги їх реалізовувати».

Початок повномасштабної війни повністю змінив життя хлопця. Як і його старший брат, Назарій Гаврилець став на захист Батьківщини. Спочатку воював добровольцем, а потім — у Силах спеціальних операцій. Захищав Батьківщину на Київщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині.

«Виконував усі обов’язки на службі. Побратими завжди відчували його підтримку. Нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України».

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Життя героя обірвалось 12 вересня 2024 року, під час виконання бойового завдання у Курській області російської федерації. Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища в Калуші.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Курщині офіцера з Черкащини.

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