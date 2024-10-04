Пройшов бої за Соледар і Бахмут: на війні загинув підполковник з Львівщини

У Самборі громада попрощалася з мужнім захисником Василем Лапчуком. Підполковник загинув 20 вересня 2024 року неподалік Добропілля на Донеччині від ворожого ракетного удару. Йому навіки 39 років, повідомляє міська рада.

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«Василь з дитинства мріяв про військову службу. Своє перше офіцерське звання отримав у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після завершення навчання Василь потрапив у Самбір. Багато років віддав службі у 703-му полку. Тут пройшов шлях від начальника клубу до заступника командира полку з морально-психологічного забезпечення, від лейтенанта до підполковника. Саме під час служби у самбірському інженерному полку йому довелося уперше побачити потворне обличчя війни. Адже вже з перших днів російської агресії проти України полк вирушив на кордони з Кримом та на східний напрямок, де починався наступ агресора. Саме тут відчув перші болісні втрати побратимів. Тут здобув безцінний досвід та справжніх друзів. Неодноразово бував у зоні проведення АТО/ООС та, зокрема, у найгарячіших її точках. Василя знало чи не все місто. Він багато зробив для гідного вшанування й збереження пам'яті про загиблих побратимів не тільки у 703-му полку, а й в сучасній історії України», — розповіли у міськраді.

У час повномасштабного вторгнення росії підполковник Василь Лапчук служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Був заступником командира бригади з морально-психологічного забезпечення.

«Бригада, в якій служив Василь, постійно перебувала у зоні активних бойових дій, а сам підполковник завжди був зі своїми побратимами. Пройшов бої за Соледар і Бахмут, брав участь у наступальній операції на Харківському напрямку, виконував завдання на Куп’янському напрямку», — пишуть у міськраді.

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Останнім місцем служби Василя Лапчука стало Оперативне командування «Захід». Він був старшим офіцером групи психологічного відновлення управління психологічної підтримки персоналу.

«Він помічав таланти і здобутки підлеглих, охоче подаючи інших на нагородження і заохочення вищого командування. Для себе ж найвищою цінністю завжди вважав повагу і довіру особового складу. Василя Лапчука любили та поважали у колективах, де доводилося служити. Адже офіцерська честь для нього ніколи не була порожнім словом. Він любив Україну, у боротьбі за незалежність і цілісність якої віддав найдорожче — своє життя».

Герою навіки 39 років

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У героя залишилися батьки, дружина та троє дітей. Поховали полеглого захисника України у рідному селі Пісочна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під Покровськом загинув воїн з Вінниччини, який ще у 2014 році взяв до рук зброю.

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