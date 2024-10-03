Податок на прибуток банків у 50%: хто від нього постраждає і чому серед них будуть держава і клієнти

Зростання податків, яке хочуть запровадити з 1 жовтня після остаточного ухвалення проєкту держбюджету та законопроєкту № 11416-д, уже може вдарити по цілих групах українців. А від одного з податків у збитку може опинитися навіть держава. Йдеться про заплановане зростання податку на прибуток українських банків з нинішніх 25% до 50%.

ВІДЕО ДНЯ

Як заявили «ФАКТАМ» на умові анонімності в одному з українських банків, вони подумують про зростання цін на свої послуги та комісійні. Щоправда подробиці назвати відмовилися, підкресливши, що це поки що на стадії обговорення.

Такого варіанту не виключає економічний експерт Данило Монін, кажучи, що банки можуть збільшити розмір своїх комісійних за деякими операціями, однак навряд чи решта банківських продуктів подорожчають. Зокрема, споживчі кредити — «35% річних, куди ще піднімати», підкреслив співрозмовник «ФАКТІВ», кажучи, що самі банки хотіли б скасувати цю норму до другого читання законопроєкту № 11416-д.

А ось на думку економічного експерта Бориса Кушнірука, від запровадження цієї норми постраждає радше сама держава, ніж банки. Так, за його словами, надприбутки банків в Україні сьогодні формуються за рахунок купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і депозитарних сертифікатів НБУ, по суті — позик державі, яка потім віддає їх із відсотками, витрачаючи на це власні доходи. Додатковим «бонусом» таких операцій є той факт, що доходи з ОВДП не оподатковуються

РЕКЛАМА

- У багатьох великих банків давно відпрацьована наступна фінансова стратегія — доходами покриваються витрати на зарплати, приміщення, резервування, неповернення кредитів, а те, що залишається, чистий прибуток, вкладають в ОВДП, доходи з яких не оподатковують. Наступний прибуток також вкладають у ці цінні папери, таким чином потенційний чистий прибуток банки тримають у держпаперах, які не обкладають податками, а прибуток, що залишився, дуже низький. Якщо цю схему використовують більшість українських банків, то держава просто не отримає зростання податків з банків, навіть більше того, — підкреслює співрозмовник «ФАКТІВ».

Так, за словами Бориса Кушнірука, багато банків можуть почати купувати більше ОВДП, де-факто приховуючи прибуток від оподаткування. Ба більше, зростання купівлі облігацій змусить державу спрямовувати на виплату відсотків ще більше грошей.

РЕКЛАМА

- На мій погляд така практика, особливо збільшення відсоткової ставки за депозитарними сертифікатами НБУ, є злочинними та безвідповідальними, тому що збільшують ставку і за ОВДП, і загалом збільшують видатки бюджету, — підкреслив Борис Кушнірук.

Як повідомляли «ФАКТИ», екс-президент України Петро Порошенко також активно інвестує кошти в держоблігації, отримуючи десятки мільйонів гривень неоподатковуваного податками прибутку.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook