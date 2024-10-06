«Київгаз» попередив споживачів про аферистів, які діють від його імені

В компанії «Київгаз», в якій раніше розповідали про фальшивих співробітників, що ходять квартирами для «планової перевірки витоку газового обладнання» і просять гроші за роботи, попередили користувачів про ще одну схему шахраїв.

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Так, в компанії розповіли, що останніми днями почастішали звернення громадян: вони розповідають про людей, які представляються представляються працівниками АТ «Київгаз» та пропонують встановити сигналізатор газу за завищеними цінами.

В компанії наголошують, що їхні співробітники без попередження можуть лише прийти для фіксації фактичних показань лічильника.

Якщо до вас у квартиру завітали люди, які називають себе представниками газової компанії, потрібно зверати увагу на їхню уніформу. Справжні представники «Київгазу» вдягнені у форму з логотипом компанії та мають при собі посвідчення з вказаними ПІБ, посадою, а також підписом голови правління.

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Якщо у вас виникають підозри щодо візитерів, в компанії радять звертатися до них:

в особистих повідомленнях на сторінках «Київгазу» Facebook та Instagram;

в службу підтримки @KyivgazSupport;

в чатбот у Telegram;

в чатбот у Viber;

за номерами телефонів контакт-центру: (044) 495−04−04 / (097) 495−11−04.

Раніше у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджали громадян про шахрайску схему з банківськими картками. Людям пропонують здавати свою картку в оренду за непогані гроші. За подібною пропозицією ховається небезпечна шахрайська схема, до якої залучають так званих «грошових мулів».

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Ілюстративне фото зі сторінки «Київгазу» в соцмережах

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