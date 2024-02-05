Під виглядом співробітників «Київгазу»: мешканців столиці попередили про нову аферу

В Києві шахраї вигадали новий спосіб обдурювати мешканців. У Telegram-каналах одного з районів столиці з’явилися інформація про підозрілих осіб, які можуть вчиняти шахрайські дії під виглядом працівників «Київгазу». У повідомленні йдеться, що вони проводять «планову перевірку витоку газового обладнання», і відразу на місці просять гроші за роботи, які далі не проводять. Про це йдеться у повідомленні «Київгазу».

ВІДЕО ДНЯ

«Звертаємо увагу! Без попередження з „Київгазу“ до вас може прийти лише контролер або працівник аварійної служби. Натомість про всі планові роботи ми попереджаємо заздалегідь. Зокрема, з січня розпочалися роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків на умовах Типового договору. Про заплановані заходи мешканці можуть дізнатися з оголошень на під’їзді. Детальна інформація про ТО ВБСГ багатоквартирних будинків з графіками робіт також розміщена на сайті. (https://kyivgaz.ua/to-vbsg) Наші працівники завжди одягнені у форму з логотипом „Київгазу“. При собі вони обов’язково мають завірені посвідчення з вказаними ПІБ та посадою. Фахівці „Київгазу“ не ходять „по квартирах“ з пропозицією надати послугу, не пропонують купити у них чи встановити якісь газові прилади», — повідомили в компанії.

Як писали «ФАКТИ», в Україні, де триває кампанія з обміну лампочок розжарювання на енергозберігаючі, шахраї вигадали нову злочинну схему та «залучили» до неї компанію «Укренерго».

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook