Банківська карта в оренду: українців попередили про нову шахрайську схему

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, де раніше розповідали про російські фейки та те, як убезпечити свій мобільний телефон, попередили про шахрайску схему з банківськими картками.

ВІДЕО ДНЯ

«Протягом останнього часу в соціальних мережах з’являються оголошення з пропозицією здати банківську картку в оренду. За це обіцяють непогану плату (приблизно 1000 гривень на добу), більше нічого робити не потрібно. Також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де „роботодавець“ відразу просить номер картки для зарахування „зарплати“, або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім’я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи», — зазначають у Держспецзв'язку та додають, що за кожною такою пропозицією ховається небезпечна шахрайська схема, до якої залучають так званих «грошових мулів».

Грошові мули або дропи — це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження. Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.



Зазвичай йдеться про кошти, які були отримані незаконним шляхом: через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини.

Також банківські картки можуть бути використані для проведення фінансових операцій, пов’язаних зі здійсненням незаконної діяльності, наприклад, для роботи онлайн-казино, що не мають ліцензії, ухилення від сплати податків тощо.



Українців попереджають, що грошовий мул — це співучасник злочину, нижча ланка злочинної схеми, яку правоохоронці знаходять найшвидше. Участь у таких схемах може мати серйозні наслідки: штрафи, конфіскацію майна і навіть позбавлення волі.

РЕКЛАМА

Громадян закликали бути обережними з пропозиціями щодо легкого заробітку, уникати підозрілих пропозицій і не погоджуватися брати участь у сумнівних схемах. Тим, хто випадково попався на «гачок» шахраїв, рекомендуют егайно звертатися до кіберполіції, подавши заяву на їхньому сайті. А тим, хто встиг попрацювати дропом, — припинити співпрацю з таким «роботодавцем», також звернутися до кіберполіції й до банку, рахунок в якому використовувався для відмивання коштів.

Раніше у Держспецзв'язку розповідали, як шахраї заробляють на українцях під час збою роботи мобільних операторів.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook