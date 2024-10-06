Пенсійний фонд вимагає повернути субсидію: як треба діяти

Наближається опалювальний сезон і громадяни, які самі не можуть повністю оплачувати комуналку, мають змогу звернутися за субсидію. Можна подати спрощене звернення, а декларацію і заявку вже оформлюватиме Пенсійний фонд України, користуючись наявною в реєстрах інформацією про людину.

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У Мінсоцполітики нагадували, що спрощене звернення можна надати поштою або особисто в одномуз сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ); через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ; через портал «Дія» (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»); у центрах надання адміністративних послуг, або через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Після розгляду заявки ухвалюється рішення щодо виділення коштів чи відмові. До речі, в другому випадку у громадянина є 14 днів, щоб доповнити або виправити дані, якщо йому відмовили через помилку в документі. Після повторної перевірки людині можуть призначити субсидію.

А бувають й інші випадки — у субсидіанта просять добровільно повернути неправомірно отримані ним кошти. Наприклад, у людини виросли доходи, а вона не повідомила про це ПФУ. Або, подаючи заявку на субсидію, надала завідомо недостовірні дані.

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Як пише видання «На пенсії», в такому випадку людині, яка знаходиться в скрутному фінансовому становищі, необхідно звернутися до ПФУ та домовитися повертати кошти поступово, аби на людину не подали до суду.

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Якщо ж провадження у справі відкрито, людина може ознайомитися з документами, які подаватимуться ПФУ до суду. Як правило, це акт про проведення перевірки правильності та повноти інформації щодо вашої заяви, розрахункові відомості, розрахунок субсидії.

Якщо ви не згодні з висновками проведеної перевірки, то можете подавати до суду відзив, клопотання як аргументи для вашого захисту. У ваших же інтересах сумлінно відвідувати всі судові засідання. Та якщо суд прийде до висновку, що кошти були отримані безпідставно, то вас зобов’яжуть їх повернути, а також сплатити судовий збір.

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Нагадаємо, що з 1 жовтня нарахування субсидий здійснюватимуть з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України. Розрахунок здійснюватиметься за 15 днів, незалежно від точної дати початку опалювального сезону в конкретному населеному пункті.

Фото Pixabay

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