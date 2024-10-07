Без Луніна і знову без Ярмоленка: збірну України з футболу «косять» травми та хвороби

Травми та хвороби гравців змушують тренерський штаб збірної України, яка програла на старті Ліги націй Албанії (1:2) та Чехії (2:3), щоразу вносити зміни до списку футболістів перед поєдинками з Грузією (11 жовтня у Познані) та Чехії (14 жовтня у Вроцлаві), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Стало відомо, що збірній через вірусну інфекцію у жовтневих поєдинках не допоможе воротар «Реала» Андрій Лунін, а через пошкодження — динамівець Андрій Ярмоленко. У команду терміново довикликали голкіпера «Шахтаря» Дмитра Різника і одного з найкращих бомбардирів УПЛ Олександра Назаренка з «Полісся».

Як відомо, до Руслана Малиновського з «Дженоа» та Олександра Зінченка з «Арсенала», що потрапили в лазарет ще раніше, додалися Віктор Циганков з «Жирони» та Віталій Миколенко з «Евертона», яких були покликані замінити гравці з резервного списку динамівець Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток з американського «Остіна».

Пізніше поза збірною опинилися футболісти «Динамо» Володимир Бражко та Олександр Піхальонок. Їх у таборі «жовто-синіх» замінять одноклубник Віталій Буяльський та новачок збірної — півзахисник «Олександрії» Іван Калюжний.

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Становище команд у групі Ліги націй: 1. Грузія — 6 очок (різниця м'ячів — 6:1); 2. Албанія — 3 (2:2); 3. Чехія — 3 (4:6); 4. Україна — 0 (3:5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у головного тренера збірної України Сергія Реброва помер батько.

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